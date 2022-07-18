Родственники российских оккупантов после консультации с адвокатами утверждают, что россиянам "подсунули" фиктивные контракты за 2007 год. Очередной аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре с российским оккупантом бабушка сказала, что показывала его контракт адвокату: "Адвокат глядела ваши контракты и сказала, что это [фиктивная] бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а г****".

Сам оккупант в разговоре рассказал, что сейчас его подразделение находится где-то за Изюмом и они "берут лес". Но из их роты осталось всего 26 человек из 90, поэтому он не собирается больше подписывать контракт.

"Спецназ зашел, через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупы. [Обманули] нас с деньгами. Вот тебе и государство", – пожаловался российский оккупант.

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Оксана Житнюк

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