Российским военным дали еду на три дня, забрали мобильные телефоны и отправили нападать на Украину. Об этом рассказал на видео пленный российский оккупант, передает СБУ.

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На кадрах оккупант говорит, что россиянам выдали еду на три дня, забрали телефоны и приказали идти в марш якобы по "неизвестной территории". На второй день войны его машина сломалась, колонна войск РФ не остановилась и не помогла, потом был взрыв – и он с другими оккупантами спрятался в лесу. После этого группу оккупантов взяли в плен Силы теробороны.

Пленный также рассказал, что российские войска бомбят города и убивают мирных людей. Он призвал россиян выходить на улицы, чтобы остановить войну.

В спецслужбе делают вывод, что президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, раз военным дали так мало продовольствия. Однако план блицкрига Путина провалился, резюмировали в СБУ.

Марк Сировой

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