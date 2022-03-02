UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российским военным дали еды лишь на три дня и забрали телефоны – видео допроса пленного видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 16:48
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Российским военным дали еду на три дня, забрали мобильные телефоны и отправили нападать на Украину. Об этом рассказал на видео пленный российский оккупант, передает СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах оккупант говорит, что россиянам выдали еду на три дня, забрали телефоны и приказали идти в марш якобы по "неизвестной территории". На второй день войны его машина сломалась, колонна войск РФ не остановилась и не помогла, потом был взрыв – и он с другими оккупантами спрятался в лесу. После этого группу оккупантов взяли в плен Силы теробороны.

Пленный также рассказал, что российские войска бомбят города и убивают мирных людей. Он призвал россиян выходить на улицы, чтобы остановить войну.

В спецслужбе делают вывод, что президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, раз военным дали так мало продовольствия. Однако план блицкрига Путина провалился, резюмировали в СБУ.

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
допрос война сбу пленные войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 