САП направила в суд дело о подкупе сотрудника ГПУ - видео

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере $15 тыс. в Соломенский районный суд города Киева. Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает у себя в Facebook.

Как отмечается, детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении действий прокурора Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ, уличенного во взяточничестве.

Реклама

"4 января 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.