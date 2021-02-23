В Киевской области действовала хакерская группировка, которая за деньги взламывала аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей местных должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным ведомства, среди пострадавших от действий хакеров – глава одного из районных судов области.

Стоимость "услуг" составляла до $3000 в зависимости от сложности и объемов работы.

По информации СБУ, аккаунты взламывали через виртуальный сервер. При этом владелец хостинга систематически выезжал за границу, в том числе в РФ. Его основной клиентурой были граждане РФ и украинские "частные детективы". СБУ проверяет возможную связь человека со спецслужбами страны-агрессора.

Правоохранители провели обыски в офисе и дома у якобы организатора группы.

Открыто уголовное дело. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.

17 февраля специалисты кибердепартамента СБУ совместно с компетентными органами США и Франции заблокировали деятельность крупной международной хакерской группировки

Вадим Ребрина

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