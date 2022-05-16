Служба безопасности Украины заблокировала работу находящегося под санкциями завода, который пытался возобновить поставки в Россию, сообщает пресс-служба СБУ.

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Основателем завода в Днепре была российская корпорация, которая занималась производством и модернизацией оружия и военной техники. На этом основании на предприятие были наложены санкции СНБО.

Чтобы обойти введенные ограничения, российская сторона пыталась переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины.

По данным СБУ, предприятие производило комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. До введения против завода санкций готовый товар переправлялся на территорию России, где использовался на военных заводах и объектах военной инфраструктуры.

Сергей Бережной

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