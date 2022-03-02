Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.



"Желаю здоровья, единая страна! Я неслучайно сказал – единая. Начался седьмой день этой страшной войны. Войны, которую мы чувствуем одинаково. За это время у нас единства больше, чем за тридцать лет. Сначала нам было одинаково страшно, потом – одинаково больно. А сейчас все равно. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме спокойствия, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем. Кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали единым целым. Мы многое простили друг другу... Мы полюбили друг друга ... Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга. Вчера утром на площади Свободы мы все были харьковчанами. Потом враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера нас всех бомбили в Киеве, и мы все снова погибли в Бабьем Яре – от ракетного удара, хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова.



Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр – это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста. Во времена советской власти там на костях был построен телецентр. А еще спортивный комплекс. Хозяйственные постройки. Сделали там парк. Чтобы затереть подлинную историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили?.. Это уже за пределом человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице. О нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех. В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев.



Минувшим вечером и этой ночью они продолжали бить по нашим городам. Бомбы. Ракеты. Артиллерия. Пулеметы. По мирным людям. Снова. По жилым кварталам. Снова. Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины. Это не может объясняться ни одной человеческой причиной. Никакой божьей причиной. Что же тогда дальше, если уже – Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще "базы НАТО"? Софийский собор? Лавра? Андреевская церковь? Что бы они там ни мечтали – черт с ними! Ибо с нами – БОГ!



За это время мы объединили Евросоюз на новом уровне. Выше, чем формальный. Выше, чем межгосударственный. На уровне простых людей. Миллионов и миллионов европейцев. От Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются ожесточенные бои. Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Наше объединение. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да". Мы приступили к специальной ускоренной процедуре присоединения. Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, должностных лиц, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! Чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Теперь нельзя оставаться нейтральными!



А каков итог для России? Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключаются от глобальной системы. Российские граждане теряют сбережения, теряют любые перспективы. Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: почти шесть тысяч погибших россиян. Российские военные. За шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танками. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет международный трибунал – для них.



Украинцы! Прошла еще одна ночь полномасштабной войны России против нас, против людей. Тяжелая ночь. Кто-то провел эту ночь в метро – в укрытии. Кто-то – в подвале. Кому повезло больше – поспали дома. Других приютили друзья и родственники. Семь ночей мы почти не спим. Или спим, но очень тревожно. Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы. В мире, который нам нужен. Который мы всегда ценили. И который мы никогда не разрушали. Я прошу всех вас беречь своих близких. Беречь своих собратьев. Я восхищаюсь вами! Весь мир увлекается вами. От голливудских звезд до политиков. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!

Юрий Смирнов

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