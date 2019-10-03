Схемы: Помощник Зеленского имеет бизнес-связи с окружением Путина

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Бизнес-партнер Ермака является совладельцем банка, основной акционер которого - член Единой России, а в совете директоров - однокурсники Путина

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак владеет бизнесом совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого – совладелец российского Интерпромбанка. Среди акционеров этого банка – люди из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом идет речь в новом выпуске программы "Схемы".

По данным журналистов, Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ЗАО Интерпромфинанс Украина и ООО М.Е.П.

В то же время Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров Интерпромбанка.

Основным акционером этого банка, по данным "Схем", является сенатор от Камчатки, член Единой России Валерий Пономарев. Именно на его дочь оформлен особняк в Испании, который, как ранее заявляли в фонде Алексея Навального, принадлежит Путину.

Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Другой член совета директоров этого банка – Ильгам Рагимов – однокурсник Путина. Также в составе совета был еще один однокурсник Путина - Николай Егоров, говорится в программе.

По данным журналистов, именно бизнес-партнер Ермака Эмануилов является "связующим звеном между этими различными группами бизнесменов".

При этом, как известно, Ермак является главным переговорщиком с Россией в команде Зеленского.

Сам Ермак в комментарии "Схемам" заявил, что Эмануилов – старый знакомый его отца. По словам помощника Зеленского, он в 1999 г "помог как юрист" Эмануилову зарегистрировать компанию в Украине. Ермак утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.

При этом журналисты говорят, что одна из компаний, совместно основанных Ермаком и Эмануиловым, с момента основания получила доход в размере почти 40 млн грн. Редакция предложила Ермаку прокомментировать эту информацию.

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Теги: владимир путин, андрей ермак, рахамим эмануилов, Интерпромбанк
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