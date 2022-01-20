Схемы узнали о срыве запуска хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле: видео

Журналисты программы Схемы получили в аудиозапись совещания в кабинете чиновника госпредприятия Энергоатом, участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом говорится в новом выпуске программы Схемы, опубликованном в Youtube.

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В расследовании Схем говорится, что новый менеджмент Энергоатома в декабре 2020-го года публично заявлял о "почти 100% готовности объекта", но в то же время для завершения строительства заключил непубличный договор на 422 млн грн с новым частным подрядчиком – фирмой КБР, привлеченной без проведения тендера.

Руководство Энергоатома не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов.

Журналисты проанализировали полученную аудиозапись встречи в Энергоатоме и сопоставили с другими фактами и событиями того времени и пришли к выводу, что есть высокая вероятность подлинности записи.

Опознанные Схемами участники совещания отказались комментировать запись, но не опровергли, что такая встреча имела место.

По данным журналистов, этот разговор состоялся 28 декабря 2020 года в кабинете руководителя подразделения Энергоатома Николая Божко в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого долгое время осваивали государственные средства на строительство хранилища в Чернобыле.

Из разговора следует, что часть средств исчезла, и чиновник Энергоатома советуется, как это скрыть – "закрыть дыры" из-за старой закупки и старого подрядчика, или из-за нового подрядчика, привлеченного им непублично – компании КБР.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп***жены и так далее. Надо находить другие источники финансирования и причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – говорит человек с голосом, похожим на голос Божко.

"Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не нужно", – продолжает он, обращаясь к представителям частных фирм, с 2017 года работавших на объекте.

Журналисты попросили Божко прокомментировать закрытие финансовых "дыр" и деятельность нового подрядчика на хранилище отработанного ядерного топлива – компанию КБР. Божко в телефонном разговоре посоветовал обратиться в пресс-службу, которая не дала ответа.

Другие участники разговора тоже отказались от комментариев по существу.

В 2021 году Украина официально заявила, что перестала вывозить отработанное ядерное топливо из украинских АЭС в Россию. Ранее, по данным Энергоатома, Украина ежегодно платила за это России $150-200 млн. В начале 2000-х украинские власти решили построить собственное Централизованное хранилище. Только в 2017 году Энергоатом начал строительство, но ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Последняя дата сдачи объекта в эксплуатацию, которую озвучило руководство – март 2022 года.

27 августа 2021 года сообщалось, что ко Дню Независимости планируется открытие первого в Украине Централизованного хранилища ядерного топлива (ЦХОЯТ). Данный объект сооружен в чернобыльской зоне отчуждения и, практически, готов к вводу в эксплуатацию. 13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного свай (ЦХОЯТ) проектной документации.

Наталия Медведева

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