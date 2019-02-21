Схемы: За нами следит охрана Ахметова - видео

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Редакция Схем убеждена, что такие действия направлены на препятствование их деятельности

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Охранники олигарха Рината Ахметова организовали систематическое наблюдение за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований Схемы. Об этом сообщает редакция программы.

Журналисты рассказывают, что с сентября 2018 года несколько одних и тех же автомобилей регулярно ездят вслед за редакционным авто Схем, когда группа выезжает на съемки в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей. Слежение происходит в правительственных кварталах Киева, за городом и возле аэропорта Жуляны.

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Схемы выяснили, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме Дельта-Донбас, конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

"Редакция убеждена, что такие действия направлены на препятствование нашей деятельности. Ведь мы ранее неоднократно рассказывали о связях самого олигарха Ахметова, о том, как он сохранил свои позиции и при постмайданной власти, и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства", - сообщают Схемы.

По просьбе редакции, медиаюристы ознакомились с видеозаписями, на которых автомобили охранников олигарха преследуют съемочную группу - и видят в этих фактах признаки препятствования журналистской деятельности, что является статьей УК.

Схемы обратились в пресс-службу Рината Ахметова с вопросом, с чем связана слежка охранников олигарха за журналистами. К моменту публикации материала ответа Схемы не получили.

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Теги: ринат ахметов, сми, журналисты, схемы, слежка
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