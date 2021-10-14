Журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о президенте Владимире Зеленском, его помощнике Сергее Шефире и банке Сергея Курченко. Видео опубликовано на странице Facebook программы "Схемы".

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Расследование журналистов называется "Вне очереди. Как Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко".

По информации "Схем", будущие президент и его помощник пытались забрать сотни тысяч долларов из проблемного банка Брокбизнесбанк в обход законной очереди.

Как сообщают журналисты, Зеленский и Шефир, еще до похода в большую политику, пытались забрать деньги со своих депозитов из проблемного Брокбизнесбанка в обход установленной законом очереди. Это происходило в 2014 году, когда этот банк, который на тот момент принадлежал олигарху из окружения Януковича Сергею Курченко, ликвидировали.

"Схемы" рассказывают, что Зеленский и Шефир попытались получить не только гарантированные государством 200 000 грн, но вне процедуры вернуть большую сумму. У Зеленского на депозите в Брокбизнесбанке было больше $300 000, у Шефира – более $400 000.

Журналисты "Схем" обнаружили, что они подписывали соглашения с компаниями-должниками проблемного банка, пытались вывести из-под залога имущество на миллионы гривень. А взамен, будущие политики могли бы получить, хоть частично, компенсацию – сумму меньшую, чем размер депозита, но выше той, на которую могли рассчитывать от Фонда гарантирования вкладов. То есть, забрать деньги вне очереди.

В итоге Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.

"Схемы" подчеркивают, что в то время Зеленский и Шефир не занимали государственных должностей, но журналисты рассказывают эту историю, чтобы общество могло составить полный портрет тех, кто сейчас руководит страной.

Журналисты позвонили Шефиру, он ответил: "У нас не было времени заниматься юридическими вопросами и мы передали кому-то право ими заниматься".

В Офисе президента на просьбы "Схем" о комментарии не ответили.

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Наталия Медведева

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