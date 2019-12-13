Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков

Украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей, но "праворадикалы", также среди ветеранов, - нет. Об этом на круглом столе в Укринформе заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

"Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, проще", - сказал он.

По словам полковника, "праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет - кроме спецслужб - госполитики по реинтеграции именно этих ветеранов".

Украинские ветераны, которые активны в соцсетях, отреагировали на такие слова флешмобом.

В ответ на такие заявления в Генштабе сообщили, что это оценочные субъективные суждения, которые не являются позицией Генштаба, а полковник не имел полномочий их делать. Назначено служебное расследование. Сам Ноздрачев заявил, что его слова вырвали из контекста и "перекрутили".