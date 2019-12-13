Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полковник ВСУ заявил, что у российских и украинских военных есть некие общие "военные традиции", которые помогут им вместе "реинтегрироваться",

Украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей, но "праворадикалы", также среди ветеранов, - нет. Об этом на круглом столе в Укринформе заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

"Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, проще", - сказал он.

По словам полковника, "праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет - кроме спецслужб - госполитики по реинтеграции именно этих ветеранов".

Украинские ветераны, которые активны в соцсетях, отреагировали на такие слова флешмобом.

В ответ на такие заявления в Генштабе сообщили, что это оценочные субъективные суждения, которые не являются позицией Генштаба, а полковник не имел полномочий их делать. Назначено служебное расследование. Сам Ноздрачев заявил, что его слова вырвали из контекста и "перекрутили".

Отправить:
Распечатать:
Теги: ордло, реинтеграция, Александр Ноздрачов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков
Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков
44 000 лет. В Индонезии нашли древнейшую сюжетную картину: видео
44 000 лет. В Индонезии нашли древнейшую сюжетную картину: видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Медиарынок Зеленский об отмене Слуги народа в России: "Посмотрят в Youtube"
Дома "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой" — Зеленский
Недвижимость Дома "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой" — Зеленский
Бизнес-партнер Медведчука стал поставщиком угля в Украину - РБК
ТЭК Бизнес-партнер Медведчука стал поставщиком угля в Украину - РБК
Популярное
фото/видео
Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков
Скандал. Полковник захотел "реинтегрировать" военных и боевиков
44 000 лет. В Индонезии нашли древнейшую сюжетную картину: видео
44 000 лет. В Индонезии нашли древнейшую сюжетную картину: видео 12.12.19, 23:03
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео 12.12.19, 21:42
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео 12.12.19, 18:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 