Слiдство: Подсудимый за Майдан топ-чиновник МВД до сих пор служит

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Бывший чиновник МВД Владимир Гриняк, которого судят за разгон Майдана, служит в Нацгвардии, выяснили журналисты Слідство.Інфо

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Бывший руководитель департамента общественной безопасности МВД Владимира Гриняка, которого судят в Шевченковском райсуде Киева по обвинению в разгоне Майдана в 2014 г., сейчас занимает руководящую должность в Нацгвардии. Об этом сообщают журналисты проекта Слідство.Інфо.

Гриняк утверждает, что дело против него полностью сфальсифицировано. Но, по данным журналистов и следствия, именно он руководил действия беркутовцев и других силовиков на митингах и акциях протеста.

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"Гриняка обвиняют в соучастии в организации умышленного убийства участников Евромайдана, препятствовании митингам и еще ряде преступлений. По версии следователей, именно он координировал силовиков во время кровавых столкновений 18 февраля 2014 года", - утверждают журналисты. Они говорят, что после Майдана Гриняка не уволили, а повысили и еще и назначили на руководящую должность в Нацгвардии.

Слідство.Інфо проанализировало видеозаписи событий 18 февраля и на нескольких видео они заметили человека, похожего на Владимира Гриняка, который стоит рядом с заместителем начальника киевской милиции Петром Федчуком, вспоследствии сбежавшим в Россию.

На одном из кадров Гриняк по рации дает указания подчиненным, после чего началось наступление силовиков.

"Анализируя видеозаписи, снятые в первой половине дня 18 февраля, журналисты узнали генерала Гриняка по меньшей мере в пяти различных местах в правительственном квартале рядом с силовиками", - говорится в расследовании.

В конце 2016 года Гриняку объявили подозрение, но суд отказался взять его под стражу и отстранить от должности.

Сам Гриняк утверждает, что он и его семья стояла на Майдане, за что его якобы отстранил тогдашний глава МВД Виталий Захарченко.

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Теги: видео, майдан, революция достоинства, владимир гриняк
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