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Солдаты-срочники армии России. Пресс-конференция военнопленных оккупантов в Киеве: видео видео

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14.03.2022, 15:06
Фото: Информатор
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Министерство внутренних дел проводит в Киеве пресс-конференцию военнопленных солдат срочной службы армии страны-оккупанта России.

Ранее в Киеве состоялись брифинги пленных разведчиков армии РФ, их сбитых летчиков и других оккупантов.

  • 6 марта советник главы ОП Арестович сказал, что "скорее всего, будут создавать лагеря для пленных российских военных, их сотни".
  • 9 марта РФ признала, что послала в Украину срочников.
  • Замглавы МВД заявил, что российские военнопленные будут потом работать на восстановление экономики Украины.

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Евгений Пилипенко
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армия России пленные срочники военнопленные
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