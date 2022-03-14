Министерство внутренних дел проводит в Киеве пресс-конференцию военнопленных солдат срочной службы армии страны-оккупанта России.
Ранее в Киеве состоялись брифинги пленных разведчиков армии РФ, их сбитых летчиков и других оккупантов.
- 6 марта советник главы ОП Арестович сказал, что "скорее всего, будут создавать лагеря для пленных российских военных, их сотни".
- 9 марта РФ признала, что послала в Украину срочников.
- Замглавы МВД заявил, что российские военнопленные будут потом работать на восстановление экономики Украины.
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