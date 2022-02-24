Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои, но ведут, и "у нас уже есть много результатов". Об этом заявили на брифинге в Офисе президента.

"На некоторых направлениях ВС РФ отброшены. Есть потери. Безусловно, будут потери сегодня. Но еще раз подчеркну: ВСУ были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас дают активный отпор", – сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он заверил, что сопротивление "будет иметь нарастающий характер".

На Банковой призвали СМИ "очень тщательно проверять" то, что они публикуют, так как помимо силового вторжения Россия ведет интенсивную информационную войну, цель которой – деморализовать противника и посеять панику.

Подоляк сообщил, что ОП будет вести брифинги на регулярной основе, спикерами будут экс-советник главы ОП Алексей Арестович и секретарь президента Сергей Никифоров, а глава государства Владимир Зеленский будет ежечасно сообщать, что делается для защиты Украины.

"По нашим подсчетам, первый удар (России) провалился. То есть, потери есть, но они незначительные", – заявил Арестович.

По его словам, "незначительное вклинивание" войск РФ (до 5 км на территорию Украины) наблюдается в Харьковской и Черниговской областях (ближе к Сумам), и на Волынском направлении, где продвижение врага остановлено.

Евгений Пилипенко

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