Связанным с Аваковым фирмам разрешили добывать золото - Схемы

Фирмы, связанные с окружением министра внутренних дел Арсеном Аваковым, получили право добывать тантал и золото в Кировоградской области с нарушением процедуры подачи документов на получение специальных разрешений. Об этом говорится в расследовании Схемы: коррупция в деталях и Института развития региональной прессы.

Журналисты выяснили, что осенью 2019 года компании Лира Майн Минералз и Таурус Инфинити получили от Госгеонедра спецразрешения на добычу ценных руд – на Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое.

По данным Схем, обе компании нарушили процедуру подачи документов в Государственную службу геологии и недр.

Данные фирмы 1 и 3 июля 2019 года подали в Госгеонедр заявления на получение спецразрешений без полного пакета документов, который предусматривал порядок их предоставления (до вступления в силу изменений 06.07.2019 года).

"На момент подачи и регистрации заявлений в компании не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые должны подаваться вместе с заявлениями",- отмечается в сообщении.

Общественные обсуждения фирмы провели, но уже после подачи заявок, и к ним привлекли не всех желающих местных жителей.

В Госгеонедре сообщили, что действительно зарегистрировали заявления до вступления в силу изменений в Порядок от 6 июля 2019 года, который позволял привлекать пакет документов уже после регистрации.

Однако, отметили в ведомстве, рассмотрение заявлений от компаний завершился 10 июля 2019 года, когда вступил в силу упрощенный порядок, который позволил добавить пакет документов позже.

Юристы подчеркнули,что такое решение не соответствует нормам закона и судебной практике.

Таурус Инфинити и Лира Майн Минералз и их соучредителей Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением Авакова, в частности с Игорем Котвицким, о чем писали Наши гроші.

Фото: radiosvoboda.org

Схемы также обнаружили, что сын соучредителя Лира Майн Минералз и Таурус Инфинити Виталия Якименко Павел - народный депутат от Слуги народа, он входит в комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Нардеп не стал отвечать на вопросы журналистов, посоветовав им "спросить у отца". С Виталием Якименко журналистам пообщаться не удалось.

Пресс-секретарь Авакова отрицает связь министра внутренних дел с Настенко и Якименко.

Государственная служба геологии и недр с начала года провела шесть аукционов, на которых продала 26 участков недр по разным областям почти на 500 млн грн. 4 сентября сообщалось , что

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