Сытник пришел на допрос в ГПУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом он рассказал журналистам на мини-брифинге у здания ГПУ.

Он уточнил, что проходит по делу как свидетель, и решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ.

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"Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - добавил Сытник.

По его словам, речь идет о деле по ч. 1 ст. 365 УК (умышленное превышение власти или служебных полномочий с причинением существенного вреда правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юрлиц).

Ранее в ГПУ говорили, что производство касается самого Сытника.

Чиновник посетовал на то, что аудит деятельности бюро так и не был ни разу проведен, хотя по закону должен осуществляться ежегодно.

"Сейчас услышим, что будут спрашивать", - сказал директор НАБУ и зашел в здание.

Видео: 5 канал