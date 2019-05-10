Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам директора НАБУ, его вызвали как свидетеля

Реклама
Реклама

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом он рассказал журналистам на мини-брифинге у здания ГПУ.

Он уточнил, что проходит по делу как свидетель, и решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ.

Реклама

"Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - добавил Сытник.

По его словам, речь идет о деле по ч. 1 ст. 365 УК (умышленное превышение власти или служебных полномочий с причинением существенного вреда правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юрлиц).

Ранее в ГПУ говорили, что производство касается самого Сытника.

Чиновник посетовал на то, что аудит деятельности бюро так и не был ни разу проведен, хотя по закону должен осуществляться ежегодно.

"Сейчас услышим, что будут спрашивать", - сказал директор НАБУ и зашел в здание.

Видео: 5 канал

Отправить:
Распечатать:
Теги: допрос, гпу, набу, артем сытник, превышение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео
Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео
Сытник пришел на допрос в ГПУ
Сытник пришел на допрос в ГПУ
США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив
США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив
Продовольствие Чем и как торгует Украина с Европой в АПК. Инфографика
Ахметов купил два облэнерго. АМКУ не увидел монополизации рынка
ТЭК Ахметов купил два облэнерго. АМКУ не увидел монополизации рынка
Последние дни Третьего Рейха: как рухнул Берлин. Отрывок из книги
HR Последние дни Третьего Рейха: как рухнул Берлин. Отрывок из книги
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео
Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео
Сытник пришел на допрос в ГПУ
Сытник пришел на допрос в ГПУ 10:50
США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив
США пригрозили Ирану проходом авианосца через Ормузский пролив 09:03
"Холодним вітром": Kolonas выпустили пронзительный клип - видео
"Холодним вітром": Kolonas выпустили пронзительный клип - видео 08:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 