Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть

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Глава НАБУ прокомментировал вчерашнее решение Конституционного суда

Решение Конституционного суда о лишении НАБУ права через суд аннулировать "кабальные для госпредприятий договора – очередной шаг назад в антикоррупционной реформе". Об этом заявил глава бюро Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

"Это своего рода разрешение организаторам коррупционных схем воровать и дальше бюджетные деньги", - заявил он.

Уточняется, что по иску НАБУ суд аннулировал 97 договоров на общую сумму более 6 млрд грн и решения по ним вступили в силу.

6 июня Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона о НАБУ. 

В бюро заявили, что таким образом суд "узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок".  

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Теги: набу, артем сытник, ксу
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