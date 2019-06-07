Сытник: Решение КСУ позволит коррупционерам и дальше красть

Решение Конституционного суда о лишении НАБУ права через суд аннулировать "кабальные для госпредприятий договора – очередной шаг назад в антикоррупционной реформе". Об этом заявил глава бюро Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

"Это своего рода разрешение организаторам коррупционных схем воровать и дальше бюджетные деньги", - заявил он.

Уточняется, что по иску НАБУ суд аннулировал 97 договоров на общую сумму более 6 млрд грн и решения по ним вступили в силу.

6 июня Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона о НАБУ.

В бюро заявили, что таким образом суд "узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок".