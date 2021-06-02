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"У нас тут геноцид". В оккупированном Россией Алчевске протестуют рабочие: видео видео

02.06.2021, 16:46
Скриншот с видео
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Во временно оккупированном Алчевске работники металлургического комбината вышли на акцию протеста из-за того, что им уже пять месяцев не платят зарплату. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его мнению, ситуация в ОРДЛО приближается к "социальной катастрофе".

Казанский опубликовал видео, на котором около 20 человек, представившиеся работниками Алчевского меткомбината, говорят, что им уже пять месяцев не платят зарплату. Оккупационная администрация города и боевики, захватившие предприятие, игнорируют их обращения.

Люди говорят, что им не на что жить и кормить своих детей. К тому же повышается стоимость коммунальных услуг. По словам одного из мужчин на видео, жители города не могут заплатить, им отрезают свет, газ. "Заставляют уезжать из города, город пустеет, становится похожим на поселок", – сказал он.

"Одним словом можно сказать, что у нас происходит самый настоящий геноцид", – говорит другой участник акции.

Казанский пишет, что за такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей "на подвал". "То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего", – написал журналист.

Справка. Алчевский металлургический комбинат входит в корпорацию Индустриальный союз Донбасса, основными контролерами которой с 2010 года считаются структуры, близкие к российской госкорпорации Внешэкономбанк . Среди миноритариев ИСД – Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Вадим Ребрина
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ПАО Алчевский металлургический комбинат Донбасс ордло алчевск
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