У Зеленского сняли новый ролик: теперь о "народовластии" - видео

Команда избранного президента Владимира Зеленского, который частично провел предвыборную кампанию в соцсетях с помощью роликов, записала новое видео. Оно размещено на страницах Зеленского в сети.

На этот раз в мини-кино показан сюжет из села, где люди донимают претензиями победившего на неких выборах бородатого чиновника, который теперь отмежевался от их проблем. В итоге его окружают и "прижимают к стенке".

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"Так издавна сложилось, что народ и власть всегда жили на одной планете, но в параллельных вселенных. И мы первые, которые придумали такой инструментарий власти, который поможет навести порядок в стране - с помощью привлечения обычных жителей в общественную и политическую жизнь", - говорят в ролике после пары минут "сельского кино".

Как именно новые власти собираются это делать, не сообщается.

"Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине, которая вас беспокоит - напишите ее в комментариях. Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично", - утверждают у избранного президента.