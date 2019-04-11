Украина дала убежище российскому националисту Белецкому: видео

Украина предоставила политическое убежище оппозиционному российскому политику, одному из организаторов Русских маршей, а также движения "Артподготовка" Ивану Белецкому. Об этом он сам сказал в видеоролике, снятом возле здания Государственной миграционной службы Украины.

"Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины", - сказал он.

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Белецкий сообщил, что процедура получения статуса длилась около 11 месяцев.

"Я уверен, что они (СБУ и Миграционная служба, - ред.) оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины", - добавил Белецкий.

Кроме того, что Белецкий, наряду с Вячеславом Мальцевым, является одним из организаторов признанного на территории РФ экстремистским движения "Артподготовка", которое характеризуют как "лево-правое", его также называют одним из лидеров незарегистрированной политической партии Партия националистов. Выступал с критикой президента РФ Владимира Путина.

В июле 2017 года, после начала массовых арестов членов "Артподготовки" Белецкий бежал в Украину.

В РФ Белецкий заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако комиссия УВКБ ООН признала его политически преследуемым и взяла под свою международную защиту.