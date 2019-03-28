Украина на распутье: Bloomberg снял ролик о стране перед выборами

Американское новостное агентство корпорации Bloomberg показало ролик об Украине, предстоящих президентских выборах в стране и том, как украинцы стоят на распутье с выбором дальнейшего курса. Видео опубликовано в YouTube.

Сотрудники Bloomberg рассказали о переменах в жизни страны со дня изгнания Виктора Януковича, упомянув войну, позитивные сдвиги, реформы, а также надежды, которые не оправдались, особенно в части борьбы с коррупцией.

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Борьбу за президентский пост, судя по ролику, ведут трое - действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Первый тур выборов состоится 31 марта, второй - 21 апреля.