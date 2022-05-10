Обращение президента Владимира Зеленского к политикам и народу Словакии.

"Украина – в центре противостояния двух идей. Европейской демократической идеи, что свобода и жизнь каждого человека имеют значение. И жестокой тиранической идеи о том, что имеет значение только тот человек, который может покорять других людей. Первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии – это оружие. И я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашей державе в решающее время то, что действительно нам помогло. И есть потенциал, чтобы это сотрудничество продолжить".

Сергей Бережной

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