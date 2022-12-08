Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины представило документальный фильм "Битва за Киев". Он опубликован на YouТube-канале Сухопутных войск.
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Фильм рассказывает о первых днях вторжения российских оккупантов в Украину, содержит комментарии непосредственных участников событий и военных экспертов.
"О подвигах украинских воинов, которые не только давали достойный отпор захватчикам, но и делали все возможное, чтобы спасти гражданское население, смотрите в фильме "Битва за Киев", – написали в Минобороны.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В первые дни оккупантам удалось захватить часть территорий Киевской области. В конце марта под натиском ВСУ враг начал отступление, а 2 апреля в Минобороны официально заявили о полном освобождении области.
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