Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины представило документальный фильм "Битва за Киев". Он опубликован на YouТube-канале Сухопутных войск.

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Фильм рассказывает о первых днях вторжения российских оккупантов в Украину, содержит комментарии непосредственных участников событий и военных экспертов.

"О подвигах украинских воинов, которые не только давали достойный отпор захватчикам, но и делали все возможное, чтобы спасти гражданское население, смотрите в фильме "Битва за Киев", – написали в Минобороны.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В первые дни оккупантам удалось захватить часть территорий Киевской области. В конце марта под натиском ВСУ враг начал отступление, а 2 апреля в Минобороны официально заявили о полном освобождении области.

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Наталія Медведєва

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