Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российской армии на востоке Украины. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Отмечается, что склад с боеприпасами армии РФ выявили украинские разведчики. После этого по нему нанесли успешный удар артиллеристы.

"Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении.

Марк Сировой

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