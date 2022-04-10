Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российской армии на востоке Украины. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
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Отмечается, что склад с боеприпасами армии РФ выявили украинские разведчики. После этого по нему нанесли успешный удар артиллеристы.
"Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении.
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