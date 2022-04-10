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Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами армии РФ: видео со взрывами видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 11:58
Уничтожение склада с боеприпасами армии РФ (скриншот видео ОТУ "Восток")
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Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российской армии на востоке Украины. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Отмечается, что склад с боеприпасами армии РФ выявили украинские разведчики. После этого по нему нанесли успешный удар артиллеристы.

"Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении.

Марк Сировой
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боеприпасы ВСУ артиллерия склад армия рф войска россии
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