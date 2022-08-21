Украинцев, проживающих за границей, призывают выходить на митинги в День Независимости, требуя от союзников и партнеров Украины поставок тяжелого вооружения для ВСУ. Проект Ukrainian Witness, инициированный основателем фонда "Повернись живим" Виталием Дейнегой, опубликовал список запланированных акций в США.

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"Выходите 24 августа на улицы своих городов и требуйте поставок тяжелого оружия для Украины", "Без этого мы не остановим агрессора – только с автоматами далеко не зайдем, а нам еще много чего освобождать", – говорят военные в видеообращении.

Проукраинских активистов призывают приобщиться к масштабным событиям за пределами Украины.

23 августа украинской диаспоре предлагают поучаствовать в акции – зажечь свечу на закате в память о тех, кто отстаивает независимость Украины, и распространить это в соцсетях.

В Техасе такая акция пройдет в городе Остин, локация – Texas State Capitol. Время – 19:00 часов. В городе Сан-Антонио проукраинским активистам предлагают зажечь свечи на закате в окнах собственных домов. Аналогичную акцию предлагается провести у себя дома жителям штата Массачусетс в городе Бостон.

24 августа в Нью-Йорке на локации Seep Meadow, Central Park в 17:30 пройдет развертывание крупнейшего флага Украины.

В штате Техас в городе Остин на локации Texas State Capitol днем в 11:00 будет ралли в поддержку Украины.

В Сан-Антонио (Техас) в THE ROCK BOX (1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205) в 19:00 часов выступит украинская группа Скай.

В штате Массачусетс планируется поднять флаг над мэрией Бостона, шествие по центральной улице Бостона и создать живую цепь вокруг главного парка. Акция начнется в 12 часов дня, локация – Boston City Hall Plaza, Boston, MA.

В городе Салем (Массачусетс) в 10 часов утра поднимут флаг Украины на главной площади.

Оксана Житнюк

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