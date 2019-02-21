В Донбассе высадились десантно-штурмовые подразделения ВСУ: видео

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Упражнения учебных прыжков ВСУ выполняли в полном снаряжении и с оружием с вертолета Ми-8

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Днем и ночью 20 февраля десантно-штурмовые подразделения совершали учебную высадку в районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении и с оружием с вертолета Ми-8.

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"Занятия состоялись в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", - сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес. "По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот", - уточнила военнослужащая.

Отмечается, что украинские десантники постоянно совершенствуют свою подготовку и готовы в любой момент к выполнению боевых задач. 

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Теги: Донбасс, десант, учения всу, ми-8
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