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В эфире у Савика Шустера подрались Бутусов и Шуфрич: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 00:45
Скриншот с видео
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В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" подрались журналист Юрий Бутусов и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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Бутусов сказал, что в момент эскалации российской агрессии против Украины нельзя давать слово в эфире "этим двум предателям", имея в виду Шуфрича и экс-депутата Евгения Мураева. Он попросил Шустера "прекратить давать слово этим негодяям"

"Я прекрасно понимал, куда я иду. Но я здесь, потому что Украина — это красивое большое государство, в котором живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и русском языках. И я хочу, чтобы они знали правду..." – сказал Шуфрич, после чего получил пощечину от Бутусова.

Шуфрич ударил журналиста в ответ. Началась драка.

  • 17 февраля программа "Схемы" опубликовала новое расследование о том, как Шуфрич приобрел и зарегистрировал по российским законам недвижимость в оккупированном Крыму.
Вадим Ребрина
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нестор шуфрич юрий бутусов
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