В Гостомеле отразили новый штурм российских оккупантов на Киев: видео 18+

В сети появились видео последствий ожесточенных боев между защитниками Украины и российскими оккупантами в западных пригородах Киева – там, где враг настойчиво пытается прорваться в столицу.

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В бою участвовала сводная группа спецназовцев под руководством ГУР, которой помогала местная тероборона, пишет mil.in.ua. В течение суток 3 марта спецназовцы уничтожили 20 боевых машин десанта морской пехоты РФ.

На одном из видео в Telegram-паблике "Это Ирпень, Гриша" показаны разбитые российские бронемашины на развязках Ирпень/Гостомель.

На другом (18+) видео из Telegram местного интернет-провайдера Best за сегодняшнее утро видно уничтоженную бронетехнику россиян и их изуродованные в бою за Гостомель тела.

Евгений Пилипенко

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