Порошенко выступал в Киеве под выкрики и стычки в толпе: видео

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Президент Петр Порошенко со сцены заявил, что уличные беспорядки - попытка поставить под угрозу проведение выборов

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Сегодня, 17 марта, в Киеве действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на следующий срок, проводит встречу с избирателями. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Трансляция ведется на странице Порошенко в Facebook. На Михайловскую площадь пришли несколько тысяч человек. 

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Фото: пресс-служба АП

Во время выступления Порошенко несколько людей с плакатом "Где отрубленные руки" начали кричать: "Ганьба". Сторонники президента перекрикивали их, скандируя "Браво" и "Порошенко". Периодически между оппонентами возникали стычки, но их успокаивала и разводила полиция диалога. Во время одной из стычек у противников Порошенко отобрали плакат и разорвали его. 

Фото: LIGA.net

"Обязанность украинской власти - не допустить враждебного сценария срыва выборов. Его авторы и заказчики, спонсоры и исполнители всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы", - заявил он со сцены, отметив, что "мы не будем делать им такого подарка".

По его словам, "события последних недель" показывают, что "кампанию из общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков". "Это уже даже не грязная предвыборная технология. Это - попытка поставить под угрозу проведение выборов. И это не украинский сценарий", - подчеркнул он.

"31 марта или подтвердим наше движение в Европу, или вернемся назад к империи. Враг у нас один, хоть разные у него маски: популисты, псевдо-патриоты, виртуальные картинки и открытая агентура Кремля. А за кулисами те, кто уже договаривается о капитуляции", - резюмировал Порошенко.

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Теги: петр порошенко, столкновения, выборы 2019
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