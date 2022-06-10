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В оккупированном Донецке прогремел взрыв у офиса главаря террористов Пушилина: видео видео

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10.06.2022, 18:32
Скриншот с видео
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Во временно оккупированном Донецке, возле офиса главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина прогремел взрыв. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Молния. В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина", – написал он.

Подробностей нет, но Андрющенко напоминает, что сейчас в оккупационной администрации Донецка проходит замена местных коллаборантов на россиян.

"И тут взрыв у офиса пушилина. Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти паши губаревы, захарченки и гиви с моторолами. Коллаборанты. Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", – написал Андрющенко.

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Вадим Ребрина
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Донбасс Донецк денис пушилин
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