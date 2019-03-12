В Раде включили аудио "разговора" Тимошенко с Коломойским: видео

Сегодня, 12 марта, глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады включил на телефоне запись телефонного разговора между людьми, голоса которых похожи на голоса лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко и владельца телеканала 1+1 Игоря Коломойского, и заявил, что кандидат в президенты должна публично рассказать о финансовых связях с олигархом.

"Сегодня вся страна обсуждает разговор между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я хотел бы, чтобы вы услышали это еще раз сейчас", - заявил Герасимов о записи, происхождение и подлинность которой не установлена.

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На аудиозаписи, которая была опубликована на британском сервисе Liveleak, известного как сайт сливов, якобы Тимошенко поздравляет собеседника с днем ​​рождения и благодарит за то, что "умеет быть настоящим другом, и настоящим партнером во всех важнейших делах". Но это человек с голосом, похожим на голос Коломойского отвечает: "Мы же пока цели не достигнем - не успокоимся".

Запись попытался прервать политтехнолог и нардеп от Батькивщины Александр Абдуллин. "Артур (Герасимов - ред.), ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну", - выругался он.

представитель БПП аудио не выключил и заявил, что "у Игоря Коломойского есть два кандидата на выборах - это (Владимир - ред.) Зеленский и Тимошенко".

Тимошенко в ответ напомнила об очередной части расследования Схем о хищениях в оборонной сфере и причастности правоохранительных органов.