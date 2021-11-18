В Верховной Раде произошел небольшой пожар – загорелась система голосования. Об этом сообщили в соцсетях несколько нардепов.

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"Такого турборежима опять не выдержала система Рада. Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться. Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение", – написал в Telegram нардеп от Слуга народа Александр Качура.

"В Раде небольшой пожар. Во время голосование за правку загорелась система Рада. Правку так и не смогли поддержать… P.S. Пожар локализировали. Все в безопасности)", – сообщил в Facebook нардеп от СН Александр Горенюк.

В заседании объявлен перерыв.

Наталия Медведева

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