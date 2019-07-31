В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео

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"Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео 91-й номер списка Слуги народа

Избранный депутат от Слуги народа Александр Мариковский опубликовал в Facebook видео физической разминки на тренинге партии в Трускавце.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео Мариковский.

В понедельник, 29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы
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