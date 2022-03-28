UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Видеообращение Зеленского: Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 00:13
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск – видео
Арестович призвал партизан пускать под откос поезда снабжения российских войск – видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 32-го дня войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война видеообращение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 