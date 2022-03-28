Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 32-го дня войны.

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"Впереди – новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в Украине", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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