Во Львове "вогнали" в зеленую краску заммэра Садового: видео

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На опубликованных кадрах слышно, как после обливания краской зал аплодировал

Сегодня, 24 мая, во время заседания исполкома Львовского госовета облили краской Геннадия Васькива, который является заместителем мэра Андрея Садового. Об этом сообщает организация Варта1.

Также облили гуашью и.о. главы департамента Администрация городского главы Евгения Бойко.

По предварительным данным, пришедшие на заседание люди были возмущены выделением 20 млн гривень владельцу Львовского автозавода, российскому бизнесмену Игорю Чуркину, и распределения земли. Также участники АТО протестовали против выделения квартир местным чиновникам, а не военным. 

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Теги: Львов, андрей садовый, заммэра, краска, игорь чуркин, Геннадий Васькив
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