На Одесской таможне во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований, работники которого продолжают проверку более 130 неоформленных контейнеров.

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Во время осмотра очередного контейнера сотрудники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Правоохранители устанавливают владельцев и обстоятельства перемещения вертолета.

По информации Офиса генпрокурора, вертолет находился в контейнере с 2007 года.

Как отмечается, такой вертолет может перевозить до девяти человек, включая пилота или грузы до 3,5 тонн.

Ми-2 в основном используется для сельскохозяйственных целей, но в случае переоборудования может выполнять боевые задачи.

Правоохранители заявили, что после проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины.

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Наталія Медведєва

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