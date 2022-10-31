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На Одесской таможне в контейнере нашли многоцелевой вертолет Ми-2, он там с 2007-го: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 14:54
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На Одесской таможне во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований, работники которого продолжают проверку более 130 неоформленных контейнеров.

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Во время осмотра очередного контейнера сотрудники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Правоохранители устанавливают владельцев и обстоятельства перемещения вертолета.

По информации Офиса генпрокурора, вертолет находился в контейнере с 2007 года.

Как отмечается, такой вертолет может перевозить до девяти человек, включая пилота или грузы до 3,5 тонн.

Ми-2 в основном используется для сельскохозяйственных целей, но в случае переоборудования может выполнять боевые задачи.

Правоохранители заявили, что после проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины.

Читайте также: ГБР нашло на Одесской таможне 130 неоформленных контейнеров с элитными товарами — видео

Наталія Медведєва
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вертолет таможня гбр одесская таможня ми-2
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