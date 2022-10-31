На Одесской таможне во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований, работники которого продолжают проверку более 130 неоформленных контейнеров.
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Во время осмотра очередного контейнера сотрудники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.
Правоохранители устанавливают владельцев и обстоятельства перемещения вертолета.
По информации Офиса генпрокурора, вертолет находился в контейнере с 2007 года.
Как отмечается, такой вертолет может перевозить до девяти человек, включая пилота или грузы до 3,5 тонн.
Ми-2 в основном используется для сельскохозяйственных целей, но в случае переоборудования может выполнять боевые задачи.
Правоохранители заявили, что после проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины.
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