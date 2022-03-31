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Военнопленные из вузов Донецка. Киевский брифинг коллаборантов России – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 14:00
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Сегодня, 31 марта, в 14:00 состоится пресс-конференция военнопленных российской армии, которых страна-оккупант РФ принудительно мобилизовала на захваченной территории Донбасса.

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Военнопленные – теперь уже бывшие студенты донецких вузов, которых насильно загнали в войска подконтрольной Москве террористической организации ДНР, и бросили на фронт.

Трансляция ведется из помещения Украинского медиа-центра в Киеве.

Евгений Пилипенко
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