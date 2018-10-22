ВСУ авиаударом "успокоили" оккупантов - видео с воздуха

Беспилотный летательный аппарат украинских военных сбросил взрывное устройство на ротный опорный пункт боевиков

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Украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал записанное с воздуха видео удара, нанесенного по позициям оккупационных войск РФ в Донбассе с помощью беспилотников. Соответствующий ролик опубликован в Facebook.

"Неугомонные колорады (боевики - ред.) каждый день провоцируют спокойных ОС (подразделения объединенных сил - ред.)", - написал он, добавив, что ВСУ "немного успокоили" их. "Верьте ОСам, у них есть успокоительное и они его постоянно применяют", - резюмировал военный.

По словам Штефана, авиаудар стал ответом на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Он отметил, что боевики понесли потери в живой силе и технике.

Видео снято в окрестностях населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района на донецком направлении фронта.

11 октября командование операции объединенных сил в Донбассе получило разрешение и приказ в качестве ответного огня использовать все подчиненные им силы. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.