Президент Владимир Зеленский выступил по видеотрансляции перед депутатами Фолькетинга – парламента Дании.

Президент рассказал о только что нанесенном по мирному Николаеву ракетном ударе и подчеркнул, что уровень насилия, который принесло Украине российское вторжение, уже сейчас сопоставим со Второй мировой войной.

"За 30 дней войны у нас не один, не два, а целый "черный список" полностью разрушенных городов", – сказал Зеленский.

Россия намеренно пытается разрушить основу для нормальной жизни украинского народа, создать для людей невыносимые условия, сделать так, чтобы от Украины не осталось ничего живого.

"Только руины. Только беженцы. Уже больше десяти миллионов украинцев покинули родные города из-за военных действий. Больше четырех миллионов украинцев выехали за пределы страны – большей частью женщины и дети", – напомнил президент.

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Сергей Бережной

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