"Я не сдамся". Порошенко записал ролик для избирателей Зеленского

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Сегодня - день долгожданных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Завтра - день тишины. Послезавтра - второй тур выборов президента.

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В ночь на 19 апреля - день дебатов - глава государства Петр Порошенко опубликовал в Facebook предвыборный ролик с обращением к украинцам-избирателям.

По его словам, "чтобы достучаться" до голосовавших за конкурента - Владимира Зеленского - людей, он использует этот способ агитации через интернет.

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LIGA.net приводит слова Порошенко без каких-либо изменений - двумя цитатами:

"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стратапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское: одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - перечислил президент.

"Но сейчас я понял, что мало с вами говорил: я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", - подчеркнул Порошенко.

Ролик заканчивается надписью "21 апреля. Решающий выбор. Сохрани Украину".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, обращение, ролик, выборы-2019
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