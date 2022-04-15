Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по итогам 51-го дня войны.

"Задача номер один – ускорение мира. Наши вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях. Как официальных, так и неофициальных", – подписал обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Анна Чуданова

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