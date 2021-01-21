Заместитель министра промышленности Олега Уруского Виталий Немилостивый попал в скандал с патрульной полицией, видео инцидента опубликовал Обозреватель. Завтра Кабмин соберется, чтобы обсудить его увольнение, написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Судя по кадрам, конфликт возник, когда патрульные остановили машину чиновника. Замминистра отдал ключи полиции и начал уходить, однако правоохранители требовали, чтобы он остался, видимо, для оформления протокола.

"Руки убрал! Я заместитель министра…Я рад, что вы фиксируете. Я пошел, а вы оформляйте", – отвечал чиновник.

На предупреждение, что его задержат, Немилостивый сказал: "Пожалуйста". Вскоре после перепалки началась короткая потасовка. Чиновник кричал: "Вы а**рели! Руки убрал!". Судя по кадрам, чиновника положили на землю и надели наручники.

Шмыгаль написал в Facebook, что утром в четверг Кабмин на внеочередном заседании рассмотрит увольнение Немилостивого. Он не уточнил, за что, однако написал: "Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями".

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Марк Сировой

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