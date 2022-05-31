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Защитник сборной Украины Зинченко расплакался, когда говорил о войне – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 23:30
Скриншот с видео
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Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко на пресс-конференции, посвященной игре в отборе на ЧМ-2022 с Шотландией, не смог сдержать слез, когда говорил о войне. Соответствующее видео опубликовала Украинская ассоциация футбола.

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"У каждого украинца есть главная мечта – это остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с маленькими детьми, украинцами. Они ничего не понимают, но они говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война кончилась". Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают", — заявил Зинченко.

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Вадим Ребрина
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Александр Зинченко футбол ЧМ-2022
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