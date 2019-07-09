Завод депутата Украины работает на РФ и террористов: Наші гроші

Программа Наші гроші провела расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что бизнес народного депутата, члена комитета нацбезопасности и Героя Украины Вячеслава Богуслаева продолжает обслуживать российские спецслужбы и Владимира Путина, несмотря на оккупацию Крыма и вторжение российских войск в Донбасс.

Журналисты заявляют, что в обход запрета Богуслаев продолжает поставлять детали для военной авиации России и финансировать террористическую организацию ДНР.

Речь идет о российских военных вертолетах и правительственных самолетах, в двигателях которых есть комплектующие украинского производства.

Журналисты утверждают, что на авиационном предприятии Мотор Сич, которое находится в Запорожье и основной владелец которого - Вячеслав Богуслаев (журналисты уточняют, что сейчас Богуслаев - почетный президент предприятия, а акционерами записаны преимущественно офшорные фирмы), производят, ремонтируют и обслуживают двигатели - в том числе и для вертолетов, которые Россия использует в войне против Украины. По словам журналистов, поставки продолжаются и сегодня.

Расследователи сообщают, что представляет интересы Богуслаева в России Петр Кононенко - директор представительства Мотор Сичи в РФ. По их данным, Кононенко и Богуслаев владеют в России несколькими компаниями, которые занимаются, обслуживанием, ремонтом и экспортом в РФ двигателей, сделанных на Мотор Сич.

В частности, по данным журналистов, они сотрудничают со специальным летным отрядом "Россия", который обслуживает самолеты топ-чиновников и в том числе борт президента РФ Владимира Путина, а также военных и ФСБ.

В частности, по словам журналистов, с 2015 по 2017 годы российская фирма Богуслаева - Борисфен - получила от ФСБ и ее военной части подряды на сумму более $3,5 млн - в основном для ремонта и продолжения срока деятельности для военных самолетов и вертолетов.

Кроме того, сообщается, что Богуслаев также продолжает сотрудничать с предприятиями, оставшимися на территории оккупированного Крыма и находящимися под санкциями; использует боснийскую компанию в качестве посредников для поставок в российскую армию; контролировал оставшийся на оккупированной территории Снежнянским машиностроительный завод и платит налоги террористам.

В финале журналисты сообщают, что Богуслаев намерен опять пройти в парламент, его конкурент по округу - кандидат от партии Слуга народа. А недавно во время предвыборной кампании на завод Мотор Сич приезжал глава Слуги народа Дмитрий Разумков, который всячески превозносил заслуги Богуслаева. Журналисты отмечают, что тот самый кандидат от Слуги народа в "округе Богуслаева" - никому не известный свадебный фотограф.

Журналисты говорят, что не раз пытались связаться с Богуслаевым, но он проигнорировал их вопросы.