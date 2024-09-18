  • Кто из президентов Украины был лучшим дипломатом?
  • Почему США боялись независимости Украины и боятся ли до сих пор?
  • Главным лоббистом вступления Украины в НАТО был Леонид Кучма?
  • Кто из украинских депутатов приезжал в Москву накануне оккупации Крыма?
  • Как российская агентура работала в Вене во времена президента Виктора Ющенко?
  • И вредит ли внешней политике Украины Андрей Ермак?

Инсайды от дипломата, работавшего при каденции всех президентов Украины. Гость нового выпуска на Youtube-канале LIGA.netВладимир Ельченко. Последний посол Украины в России. Дважды постоянный представитель Украины при ООН. Был послом Украины в США и Австрии. Свидетельствовал в суде по делу президента-беглеца Януковича.

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