Обращение президента Украины Владимира Зеленского.
- Бажаю здоров'я українські герої! П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі. Неправильні. Що мають десятиліттями виконувати "домашні завдання". Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе на повну. І це надихає. Кожного. Кожну.
- У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь у це: за час російського вторгнення – всього лише за чотири доби – внаслідок російських обстрілів загинули шістнадцять українських дітей. Шістнадцять! 45 діточок поранені.
- Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію. Але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші – ще більш сильні – кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне.
- Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що це можливо.
- Вчора говорив з президентами Португалії, Литви, Франції, Польщі. Особливо я вдячний Анджею Дуді. Говорив з прем'єрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції – безумовна і безпрецедентна.
- Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти – яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям та всім іншим. Для чого?
- Вже чотири з половиною тисячі російських солдатів вбито. Заради чого вони прийшли сюди? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з нашого Криму? Ялта, Євпаторія, Судак, Сімферополь... Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз: чотири з половиною тисячі вбитих російських окупантів. Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни.
- Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалено рішення непросте – з моральної точки зору, але корисне – з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона.
- Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен із нас – президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!
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