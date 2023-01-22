Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.
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"С Днем Соборности, сильные, единые, непобедимые. Мы вернем все свое. Границы 1991 года – это обязательно произойдет", – сказал президент.
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