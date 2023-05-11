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Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 22:58
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Президент Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении вечером 11 мая.

По словам главы государства, одобренный им сегодня комплексный стратегический план реформирования украинской системы правопорядка, всех правоохранительных органов и прокуратуры – подробный документ, рассчитанный на период до 2027 года.

"Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, – добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантируем эти основы нового общественного договора, которые очевидно определяются сейчас при защите нашего государства", – заявил Зеленский.

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийреформа
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