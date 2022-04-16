Президент Владимир Зеленский заявил, что поставил сегодня задание правительству, чтобы все украинцы, оставшиеся без дома из-за полномасштабного вторжения РФ, были обеспечены временным жильем. Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам 16 апреля.

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"Каждый и каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стояли в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", – заявил Зеленский.

Он отметил, что временное жилье для переселенцев – это первый этап. Вторым этапом планируется восстановление всего разрушенного и поврежденного оккупантами по всей стране. Третий этап – обеспечение жильем всех, кто защищал и защищает Украину.

"Не может быть такого, что врач или медсестра, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", – сказал президент.

Он отметил, что для реализации этого проекта уже привлекаются ведущие архитекторы, весь потенциал государства и международная поддержка – компании государств-партнеров, международные доноры.

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Оксана Житнюк

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