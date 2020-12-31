Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.
"Быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. Я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза", – заявил он.
"Вы спросите, был ли тяжелым 2020-й? Немного да. Но у нас нет другого варианта, чем стать сильной страной. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы, пусть все будут счастливы!" – сказал Зеленский.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии