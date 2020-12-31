Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.

"Быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И очень большая ответственность. Я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза", – заявил он.

"Вы спросите, был ли тяжелым 2020-й? Немного да. Но у нас нет другого варианта, чем стать сильной страной. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы, пусть все будут счастливы!" – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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